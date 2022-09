1° Campeonato de Best Trick marca abertura oficial de pista de skate

Neste sábado (3), a mais nova galeria de arte urbana a céu aberto de Goiânia vai sediar o 1º Campeonato de Best Trick da Galeria Cerrado. O evento deve começar a partir das 9 horas, com entrada gratuita. Localizada em frente a entrada do Shopping Cerrado, o campeonato contará ainda com food trucks e a presença do Dj Daniel…