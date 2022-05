Esquenta de festival de cervejas artesanais será realizado neste sábado, em Goiânia

A partir das 15 horas deste sábado (21) acontece em Goiânia o “Esquenta Piribier” no Taberna Music Pub, em Goiânia. O evento marca o retorno do Piribier, que acontecerá de 16 a 18 de junho, feriado de Corpus Christi, no Cavalhódromo em Pirenópolis. Os ingressos podem ser adquiridos pessoalmente no Taberna Music…