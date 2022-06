Empresas e Produtos - 21/06/2022

Em Goiânia, a Séren Incorporadora assinou contrato com a Porshe Consulting, consultoria alemã que deve atuar para trazer processos administrativos e construtivos da empresa de veículos, que é mundialmente reconhecida, para o setor imobiliário. O foco é o segmento de luxo, pois a incorporadora já possui cinco lançamentos planejados para a capital goiana e está em tratativas para lançar um residencial em Santa Catarina.

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) abriu segunda turma para o workshop Análise de Viabilidade e Riscos de Incorporações Imobiliárias, que será ministrado pelos especialistas Carlos de Macêdo e Silva Filho e Pedro Henrique de Moraes Nogueira. Ele ocorre entre os dias 24 de junho e 5 de julho e é direcionado para profissionais de incorporação. As incrições são realizadas na secretaria da Ademi-GO.

A Swarovski, marca conhecida pelas joias e acessórios de cristal, lançou uma coleção de louças de mesa em parceria com a fábrica de porcelana Rosenthal. As peças em azul, verde, amarelo e rosa têm desenhos gráficos e bordas com acentuações douradas para remeter ao artesanato e ao famoso octógono dos cristais. O lançamento inclui conjuntos de chá, de café expresso e serviços de jantar. A coleção Swarovski x Rosenthal Signum está disponível para venda online e chega às lojas físicas em julho.