Empresas e Produtos - 21/9/2022

Neste domingo (25), a partir das 13h, acontece a 1ª Edição do Pocket BBQ do Cerrado, no Laguna Gastrobar, em Goiânia. Com oito horas de programação, a edição traz Open Food Premium, Open Bar e rock com as bandas Clássicos do Rock, Country Blues e Grunge, DJ Lincoln Turini e Espaço Kids para a criançada.

O evento traz ainda grandes chefs nas dez estações de carnes nobres com cortes especiais, hambúrgueres e acompanhamentos exclusivos. O local também conta com espaço kids.

As vendas do segundo lote dos ingressos já estão sendo feitas de modo físico no Umuarama Harley Davidson, na loja da Avenida T-62, no Setor Bela Vista, ou on-line pela Bilheteria Digital.