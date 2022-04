Empresas e Produtos - 22/04/2022

Safra de grãos poderá ser usada na compra de energia sustentável

Novidade foi anunciada durante a Norte Show, feira de agronegócio que acontece até esta sexta-feira (22), em Sinop, no Mato Grosso (Foto: Divulgação)

As empresas goianas Agrex e Yellot Engenharia Sustentável firmaram parceria para viabilizar ao clientes a compra de serviços de energia sustentável. Nas negociações, safras de grãos serão utilizadas como forma de pagamento. A novidade foi anunciada durante a Norte Show, feira de agronegócio que acontece até esta sexta-feira (22), em Sinop, no Mato Grosso.

Campanha de supermercado transforma selos em descontos

Campanha “Se Colar Ganhou Descontos” segue até o dia 22 de maio (Foto: Divulgação)

Os clientes do Bretas que realizarem compras até o dia 22 de maio deste ano poderão participar da campanha “Se Colar Ganhou Descontos”. Nesta ação, a cada R$ 50 na mesma compra, seja na loja ou pelo site, o cliente receberá um selo de desconto para colar na cartela da campanha e trocar por produtos com descontos. Outra forma de adquirir os selos extras é adquirir pelo menos um produto da marca própria da empresa. Em caso de dúvidas, é só acessar o site do Bretas.

Shopping sorteio 1 mil pares de ingressos para 'Histórias – O Show do Século'

Evento “Histórias – O Show do Século” será no dia 7 de maio, em Goiânia (Foto: Divulgação)

O Buriti Shopping realiza até domingo (24/04) uma promoção onde sorteará mil pares de ingressos para o evento “Histórias – O Show do Século”, que acontece no dia 7 de maio, em Goiânia. Os clientes que comprarem acima de R$ 50 deverão cadastrar os cupons fiscais por meio do aplicativo do estabelecimento. Em seguida, devem ir até o balcão de atendimento da ação e, após apresentar o CPF, girar a roleta e concorrer aos ingressos. Vale destacar que cada CPF cadastrado dá direito a um giro na roleta.

Coca-Cola Bandeirantes irá distribuir produtos da Estrella Galicia em Goiás e no Tocantins

Cervejaria Estrella Galicia foi fundada em 1906 (Foto: Divulgação)

Após acordo, a Coca-Cola Bandeirantes irá distribuir os produtos a cervejaria Estrella Galicia para os estados de Goiás e do Tocantins. Fundada em 1906, a cervejaria Estrella Galicia possui além da lager e 0,0% álcool Estrella Galícia, a linha premium 1906, composta pelas cervejas Red Vintage, Reserva Especial e Black Coupage, todas comercializadas no Brasil.

Goiânia recebe evento sobre Cloud, Cibersegurança e Serviços de TI