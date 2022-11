Empresas e Produtos - 22/11/2022

Os moradores terão acesso a diversas opções de lazer na área comum, como: área fitness completa, quadra de esportes, espaço kids, deck piscina, piscina adulta (raia de 20 metros), piscina hidro, sauna com acabamentos de alto padrão, playground completo, salão de jogos, salão de festa, espaço gourmet com churrasqueira e lounge.

O City Ricardo Paranhos traz apartamentos com 252m², 302m² e 415m², com 3 ou 4 suítes, com três opções de planta para cada modelo.

Goiânia recebeu um novo ponto de recarga gratuita para carros elétricos no setor Marista. A Séren Incorporadora disponibilizou o equipamento no estande do Sagô Marista, localizado na rua 1.130. Os motoristas podem utilizar o local de segunda a sexta-feira, das 08h às 19h.

Para esses lançamentos, as empresas selecionaram as séries mais populares do catálogo do serviço de streaming para inspirar as novidades de Cuide-se Bem, Intense e Egeo. Em edição exclusiva e limitada, o portfólio da colaboração apresenta variação de dez produtos. Cada item carrega parte de um conceito criativo próprio que se entrelaça aos scripts das séries e, por isso, têm fragrâncias únicas. Como oportunidade de lançamento, até dia 27 de novembro, a linha completa está com descontos especiais: na compra de dois itens, os consumidores têm 20% de desconto; e na compra de três itens ou mais, são 30% off em todos os canais de venda do Boticário, conforme disponibilidade de estoque.

O Boticário anuncia uma parceria com Netflix e apresenta uma linha de produtos de cuidados pessoais, maquiagem e perfumaria com as séries La Casa de Papel, Stranger Things e Sex Education.

Já no dia 28 de novembro, o cantor goiano Bruno Brogio comanda o palco do Estação tocando clássicos do samba, rock e MPB à espera de Brasil x Suíça, partida marcada para começar às 13h.

No dia 24 de novembro, a cantora Cida Araújo traz clássicos do rock nacional e internacional antes da seleção entrar em campo, às 16h, contra a Sérvia.

A Copa do Mundo de futebol começou neste domingo (20) e o Shopping Estação Goiânia preparou uma programação gratuita de shows para os dias de jogos da seleção brasileira, que serão transmitidos na praça de alimentação do local.

A Casa do Pica-Pau inaugurou mais uma loja em Goiás, dessa vez em Aparecida de Goiânia. A empresa investe agora em um novo formato de loja, voltado para a experiência do cliente com soluções para o agro e para o negócio. Com esta nova unidade, a rede varejista acelera seus planos de crescimento.

A cafeteria Sax Coffee & More, no setor Marista, prepara uma programação especial para os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A casa irá transmitir as partidas diretamente da varanda, com TVs em alta definição. DJs foram escalados para animar os torcedores com clássicos da música brasileira antes, no intervalo e depois dos jogos.

Para a primeira partida do Brasil, no dia 24 de novembro, a casa disponibiliza mesas na varanda de quatro lugares, com o custo de R$1000, sendo que R$800 serão revertidos em consumação; e de seis lugares no valor de R$1500, sendo R$1200 revertidos para consumação.

Também serão disponibilizadas mesas no ambiente interno que acomodam de 10 pessoas a 18 pessoas, com o valor de R$2.500, que poderão ser totalmente usados em consumação.

Ao final da copa os torcedores que visitarem o Sax Coffee ainda concorrerão a uma TV de 65 polegadas.

