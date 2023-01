Empresas e Produtos - 24/01/2023

A Trinus .co, empresa de tecnologia que conecta mercados financeiro e imobiliário, oferece um curso de capacitação com 30 vagas para mulheres de Goiás. A “Trilha Tech - Edição Delas” tem como objetivo inserir as participantes no mercado da tecnologia, diante da desigualdade de gênero no setor. O curso será totalmente online e gratuito. As inscrições devem ser realizadas pelo site até 03 de fevereiro de 2023.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo e renda inferior a 1,5 salário-mínimo. O conteúdo programático contemplará: introdução à lógica com JavaScript, Sistema Operacional, criação de páginas e sites, JavaScript, Git e direcionamento em Node. Js.

Com duração de cerca de três meses, o curso ainda conta com uma hora de encontro ao vivo a cada 15 dias para tirar dúvidas, trilhas de estudos semanais e palestras com especialistas da Alura Include, empresa parceira do curso. A formação ainda oferecerá acesso a uma comunidade exclusiva de professores e fóruns.