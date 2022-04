Empresas e Produtos - 26/04/2022

Evento esportivo no Sunset Wake Park está com inscrições abertas

Inspiração Day será realizado no Sunset Wake Park e irá reunir praticantes de esportes de todas as idades para uma manhã inteira de atividades voltadas

Foi anunciado pelo Araguaia Shopping a liberação do primeiro lote de inscrições para o evento esportivo Inspiração Day, que será realizado no dia 14 de maio no Sunset Wake Park. Os interessados em participar das aulas de CrossFit, Lutas, Flow, Corrida e CrossKids devem se inscrever no site www.aulaooutdoor.com.br. O valor do passaporte no primeiro lote é R$ 50.

Café da manhã reúne membros do Gyn Porsche Club

Porsche Macan 2022 já está disponível no Brasil (Foto: Divulgação )

Um café da manhã irá reunir os membros do Gyn Porsche Club no próximo sábado (30), em Goiânia. O encontro acontece a partir das 9 horas no stand do Reserva Ybiti, da Opus Incorporadora, localizado na esquina da Rua T-14 e T-36, no Setor Serrinha.

Prédio Comercial de alto padrão será entregue em Anápolis

Será entregue ainda no mês de abril o prédio comercial de alto padrão Genesis Office, em Anápolis. Desenvolvido pela Engecom Engenharia, o empreendimento está localizado entre as avenidas Juscelino Kubitscheck e a Presidente Wilson e terá entre seus diferenciais opções de plantas flexíveis, para atender a diferentes empresas e profissionais.

OCB/ GO anuncia profissionalização de núcleos para apoiar cooperativas do interior do estado

Presidente da OCB/GO, Luis Alberto Pereira (ao centro), durante assembleia geral ordinária (Foto: Reprodução)

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em Goiás anunciou durante, Assembleia Geral da instituição, que irá implementar a profissionalização dos núcleos regionais implantados no ano passado. A intenção é conseguir fortalecer o cooperativismo em todas as regiões do estado.

Estrela Dalva terá residencial com cinco torres a partir de maio

Foto aérea do Estrela Dalva mostra novo empreendimento Life In Residence (Foto: Divulgação )