Empresas e Produtos - 26/08/2022

Goiânia terá voos direto para Florianópolis e Vitória

A expectativa é que os voos entrem em operação no dia 10 de novembro (Foto: Azul/Divulgação)

A partir de 10 de novembro, a Azul terá três voos semanais ligando Goiânia a Santa Catarina e ao Espírito Santo. As passagens já começaram a ser vendidas. Da capital goiana, os voos nos jatos Embraer E1, com capacidade para 118 assentos, sairão segundas, sextas e sábados às 03h10, pousando no Aeroporto Hercílio Luz às 05h10. No sentido contrário, os voos partirão de Florianópolis às quintas, sextas e domingos às 23h55, com previsão de chegada em Goiânia às 01h55.

Shopping goiano marca presença no Amarê Fashion

Na programação estão previstos desfiles, exposições, talks shows e palestras (Foto: Divulgação)

O Shopping Estação Goiânia será um dos participantes no Amarê Fashion, evento que é considerado a Semana de Moda Goiana e acontece entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na capital. Na programação estão previstos desfiles, exposições, talks shows e palestras. Neste evento, o estabelecimento tem como objetivo reforçar o novo posicionamento do centro de compras e os serviços já oferecidos para a população. Serviço: Amarê Fashion - Semana da Moda Goiana Data: 31 a 3 de setembro Horário: A partir das 14h Onde : Centro Cultural Oscar Niemeyer - Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01, Goiânia, GO. Entrada gratuita

Bazar multimarcas oferecerá 5 mil peças novas com até 70% de desconto

Evento ofertará mais de 5 mil peças novas (Foto: Divulgação)

Entre os dias 1º e 2º de setembro será realizado um bazar multimarcas com aproximadamente cinco mil peças novas, com descontos de até 70%. O evento será realizado das 9h às 20h, na Rua 1132, quadra 235, no Setor Marista, em Goiânia. No bazar serão ofertadas roupas femininas e masculinas, moda praia e fitness e lingerie, com numerações que vão do PP ao GG, calçados, acessórios e produtos importados.

Unimed Goiânia realiza campanha de apoio ao aleitamento materno exclusivo

A campanha digital visa reforçar os benefícios da amamentação exclusiva até o sexto mês do bebê (Foto: Divulgação)

Agosto é o mês de incentivo ao aleitamento materno e com esse intuito a Unimed Goiânia realiza uma campanha digital para reforçar os benefícios da amamentação exclusiva até o sexto mês do bebê. Com o tema "Amamentar é mais do que alimentar'', o material informativo está disponível nos canais online da cooperativa e tem como público mães e futuras mães. O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Já a cor dourada representa o padrão ouro de qualidade do leite materno, que trazer benefícios à saúde do bebê, cria o vínculo com a mãe e fortalece união entre eles.

Cooperativa lança plataforma com mais de 50 cursos on-line e aberta ao público

Para mais informações é só acessar o site do Sicredi (Foto: Reprodução/Site Sicredi)

O Sicredi lançou uma plataforma com mais de 50 cursos on-line. Os cursos ofertados estão divididos em cinco eixos temáticos: Educação para Transformação Social, Educação Financeira para uma Vida Sustentável, Cooperativismo na Prática, Para Você e seu Negócio, Para um Mundo Melhor. Para mais informações é só acessar o site do sicredi.com.br/nacomunidade.

Com foco em tecnologia e experiência do cliente, TIM lança loja conceito em Goiânia

A TIM reabriu em Goiânia nesta sexta-feira (26), sua loja do Flamboyant Shopping. O espaço com mais de 100 m² traz um conceito inovador de atendimento e foi projetado para que os visitantes possam vivenciar experiências. Entre os atrativos do espaço estão navegar no 5G, conhecer uma casa conectada, interagir com plataformas de serviços interligados pela conectividade, bater papo e até trabalhar em home office em um espaço confortável e com tudo conectado a equipamentos de última geração.

Empresários de Goiás discutem desafios e a governança corporativa

Evento foi realizado no restaurante Pobre Juan, na capital (Foto: Divulgação)