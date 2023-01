Empresas e Produtos - 27/01/2023

Festival oferece descontos de até 50% em mais de 70 estabelecimentos da Chapada dos Veadeiros

Chapada dos Veadeiros (Foto: Weimer Carvalho)

Entre os dias 8 e 19 de março, mais de 70 estabelecimentos de São João d' Aliança, Alto Paraíso, Vila de São Jorge, Colinas do Sul, Teresina de Goiás e Cavalcante vão receber um dos maiores festivais de descontos da região, o Chapada Week. A iniciativa reúne estabelecimentos que oferecem descontos de 10% a 50% em hospedagens, passeios turísticos, ingressos para atrativos como cachoeiras e trilhas, restaurantes, terapias, lojas de souvenir e outros serviços. O festival também oferece 30% de desconto no Complexo de Cachoeiras Veadeiros, 20% de desconto no Santuário Volta da Serra, na Cachoeira do Bonito e Cachoeira São Bartolomeu. Para quem desejar fazer um passeio de barco pelo Lago Serra da Mesa, a Cabana do Pescador e o Rancho da Ni, em Colinas do Sul, também estarão com 30% de desconto. Um dos restaurantes mais recomendados é o Cravo e Canela, com descontos de até 15% durante o Chapada Week 2023. O local oferece uma experiência vegana e muito rica em sabor. Outro estabelecimento tradicional e também a primeira risoteria do Brasil, o Santo Cerrado, terá pratos com 15% de desconto no período. Serão oferecidos descontos de 20% em sessões de alinhamento de chakras, reiki, cone chinês, florais, leitura de tarô e muitas outras opções.

Go FitBox inaugura em Goiânia primeira academia individual e autônoma do Brasil

Localizada no Setor Marista, academia vai oferecer aluguel de cabines personalizadas (Foto: Divulgação/Go Fitbox)

A Go FitBox inaugura em Goiânia a primeira academia autônoma do Brasil, com a proposta de um novo conceito para a prática de exercícios físicos na capital. O empreendimento oferece a locação por hora de cabines equipadas por tema. O objetivo é facilitar e otimizar a atividade física, que pode ser realizada com autonomia e privacidade. A primeira unidade do projeto fica na Rua 28, no Setor Marista. A abertura acontece na próxima terça-feira (31), a partir das 17h, e contará com DJ, comidas, bebida e treino. No mesmo dia, o espaço também receberá a inauguração de uma unidade da Youl To Go, uma rede de franquia de açaí, milkshakes e cafés especiais. A academia autônoma é equipada por câmeras de segurança, funciona 24 horas por dia, composta por cabines individuais que também comportam um personal acompanhando e contam com modalidades como treinamento funcional, spinning, ioga e corrida. Todas as aulas podem ser guiadas pelo sistema da Go FitBox, que é equipado com a Alexa, o que proporciona uma experiência 100% digital e personalizada em ações como controle do ar condicionado, iluminação, música e assistente digital. De acordo com o diretor da empresa, Leonardo Lívio, o objetivo é expandir o conceito também para hotéis, aeroportos e empresas.

Cafeteria minimalista The Coffee chega ao Goiânia Shopping

Primeira unidade no formato quiosque funciona desde a última quarta-feira (25) no Goiânia Shopping (Foto: Divulgação/The Coffee)

A cafeteria minimalista The Coffee inaugurou seu primeiro quiosque no Goiânia Shopping, na última quarta-feira (25). A loja fica no segundo piso, sendo a segunda unidade da franquia na capital. Com a inspiração vinda de Tóquio, a experiência de compra é prática e rápida, com o próprio consumidor realizando seu pedido por meio do tablet no balcão ou através do aplicativo da marca. Além da opção “to go” da cafeteria, no Goiânia Shopping o cliente poderá ainda aproveitar seu café na área de sitting disponibilizada pela loja, ou até mesmo passeando pelo shopping. O cliente pode até mesmo realizar o pedido e pagá-lo antes de chegar à loja. O cardápio oferece bebidas com café, chocolate, matchá e chai – em versões tanto quentes, quanto geladas -, além de opções de comidas para acompanhar, como pães de queijo, bolos, brownies e cookies. Nascida em Curitiba, em 2018, a The Coffee foi idealizada por três irmãos que buscavam trazer a agilidade e minimalismo das cafeterias japonesas para a realidade brasileira. A marca conta com 190 lojas pelo Brasil, além de 11 lojas em países como Portugal, Espanha e França.

Empresas goianas representam Brasil na maior feira do segmento óptico do mundo, na Itália

Feira internacional do segmento óptico acontece em fevereiro de 2023 (Foto: Divulgação/Mido )

As empresas goianas Express Polarizados, do ramo de óculos esportivos, e Prime Cases, fábrica de estojos em couro vegano, vão representar o Brasil na maior feira internacional do segmento óptico, em Milão, na Itália. A Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abióptica) convidou as empresas para ocuparem o único estande do Brasil na MIDO Eyewear Show 2023, que acontece de 4 a 6 de fevereiro.

Clube de Costura oferece cursos de "Costura Criativa" e "Básico de Modelagem"

Módulos têm carga horária de 12 a 32 horas e o investimento varia de R$ 320,00 a R$ 590,00 (Foto: Reprodução/Instagram/Clube de Costura)