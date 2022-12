Empresas e Produtos - 27/12/2022

Com curadoria do professor Lisandro Nogueira, a mostra promete filmes que fizeram parte dos últimos festivais internacionais, além de produções nacionais e até locais.

A inauguração do CineX, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer, já chega acompanhada por novidades. A tradicional mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” já tem data marcada e acontecerá entre os dias 15 e 26 de fevereiro, com diversas produções em seu catálogo de filmes.

O CEO do CineX, Adriano Oliveira, relata que o cinema terá programas sociais que levarão alunos de escolas municipais e estaduais ao CineX, com entrada gratuita, garantindo a inclusão.

A sétima unidade da franquia no país contará com bombonière, que dispõe de valores acessíveis, além de hamburgueria gourmet. A proposta é avançar não só com blockbuster, mas promover a exibição e a valorização de produções locais, nacionais e regionais.

Será inaugurado no próximo domingo, dia 1º de janeiro, o cinema CineX com 164 lugares e duas salas no subsolo do prédio da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O local funcionará todos os dias da semana, das 14h às 22h.

O quinto e último fim de semana do mês de dezembro terá programação diferente na Happy Land e abrirá somente na sexta-feira (30) devido ao feriado do Ano Novo. Contudo, os organizadores prometem surpresa aos visitantes.

Entre as atrações, as famílias terão opções completas de lazer, com brinquedos, shows, praça de alimentação completa, oficinas, espetáculos teatrais, personagens temáticos e queima de fogos virtual. O show de abertura de boas-vindas tem início por volta de 17h.

Após o primeiro show, chega o momento do Jurassic Land, com um dinossauro gigante por todo o parque, deixando um clima de muita adrenalina e aventura na Happy Land. Para acalmar os ânimos e deixar o clima do parque com uma história mais congelante e cheia de personagens, às 18:15 é hora da viagem com o espetáculo Frozen, com os personagens Olaf, Elsa, Ana, Kristoff, entre outros.

Em clima natalino, chega o momento do bom velhinho também entrar na Happy Land, às 19:30, com uma surpreendente e belíssima queima de fogos, o Papai Noel chega para abrilhantar ainda mais a emocionante noite no parque mais charmoso da cidade de Goiânia. O encerramento fica por conta da história mágica do Espetáculo Encanto, com a personagem Mirabel enchendo os olhos de todo o público.



A nova temporada da Happy Land está no piso 1, do Shopping Cerrado, com estrutura de três mil metros quadrados de área coberta e planejada para todas as idades, além de estacionamento coberto.