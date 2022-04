Cidades do Entorno do DF terão frete grátis de até um dia útil da Amazon Brasil

A Amazon Brasil expandiu o programa de entrega rápida gratuita e com isso os clientes Prime dos municípios de Valparaíso de Goiás, Luziânia, Formosa e Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, passam a contar com o serviço de entrega em até um dia útil. Já para as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte,…