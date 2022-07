Semana da Moda Goiana terá marcas autorias e uma estreante do SPFW

O Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana terá um espaço exclusivo para as marcas Slow Fashion. Dentre as 10 confirmadas, a goiana Thear Vestuário nesse ano fez sua estreia no São Paulo Fashion Week (SPFW). Com cerca de 40 horas de atividades entre desfiles, exposições, rodadas de negócios, arte, gastronomia, música e…