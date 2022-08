Casa Fitó será inaugurada em Goiânia com acervo de arte nacional e internacional

Com 250 metros quadrados na Avenida 136, no Setor Marista, em Goiânia, a Casa Fitó, loja de arte e decoração será inaugurada nesta terça-feira (30). Surgida há 8 anos, em São Paulo, a loja se dedica a uma curadoria de arte nacional, tendo um mix assinado por cerca de 35 artistas de todas as regiões do Brasil. Com…