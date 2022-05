Empresas e Produtos - 31/05/2022

Loja de roupas voltada para público LGBTQIA+ lança nova filial em Goiânia

Nova unidade da loja Inahí, no Mega Moda Park (Foto: Divulgação)

A loja de roupas voltada para público LGBTQIA+ “Inhaí?” lançou uma nova filial da marca em Goiânia. Agora, além da unidade que está Shopping Bougainville há três anos, a empresa também poderá ser encontrada no Mega Moda Park. A aposta continua sendo na ousadia e estilo do local, aliando com um acervo pensado para agradar a todos os gostos e perfis. O novo espaço está no piso 1 do shopping.

Buriti Shopping promove campanha de arrecadação de agasalhos

Um dos locais disponíveis para doação no Buriti Shopping (Foto: Divulgação )

Até o dia 10 de junho, o Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, promove a campanha “Doamos aquilo que transborda em nós”, que tem como objetivo a arrecadação de agasalhos para combater o frio. Para participar basta deixar a doação nos espaços separados pelo shopping, localizados no Piso Térreo, em frente à Sherife e em frente ao Bretas. As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 10 às 22h, ou aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Aeronave inspirada em Pato Donald passa por Goiânia

Novo avião inspirado no Pato Donald (Foto: Divulgação )

A Azul Linhas Aéreas realizou, no último sábado (31), os primeiros voos comerciais da aeronave inspirada no Pato Donald. Um dos pontos em que o avião pousou foi em Goiânia. Além da capital goianiense, também foi possível ver a aeronave, que já é a terceira da série “A Frota Mais Mágica do Mundo”, inspirada em personagens da Disney, em Brasília(Df) , Campinas (SP), Porto Seguro (BA) e Sinop (MT).

Empresa goiana de soluções sustentáveis completa 20 anos de atuação

Fachada da Embrasca, em Goiânia (Foto: Divulgação )

A empresa goiana Embrasca - Soluções Sustentáveis completa nesta quinta-feira (2) 20 anos de atuação no mercado de crédito de caborno e consultoria de governança ambiental, social e corporativa (ESG). O aniversário será celebrado com um coquetel aberto ao público, a partir das 17h, no endereço: Av. T-11, 451 - Sala 311 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74223-070. Edifício Fabbrica Office.

Startup goiana inicia ciclo de expansão