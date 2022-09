Empresas e Produtos - 9/9/2022

Rede italiana de cafeteria traz showroom para Goiânia

Goiânia abrigará um showroom da rede internacional de café illycaffé, de origem italiana, que traz, além da bebida, cápsulas, sachês, utensílios e xícaras personalizadas, seguindo os padrões e diretrizes da marca. A loja foi instalada do Sagô Marista, que fica na Rua 1130, no setor Marista. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 8h às 19h. Também são comercializados no espaço bolos, croissants, pão de queijo, tortas e doces, além de diversas opções de bebidas. Esse é o segundo showroom da rede no Brasil, sendo o primeiro localizado em São Paulo. A proprietária e barista Cíntia Sabino, representante da illycaffè em Goiás, afirma que, diferentemente do tradicional processo de moagem, que após o contato com o oxigênio a bebida pode perder a qualidade, a empresa age com rapidez e agilidade na hora da vedação, o que garante mais qualidade e sabor. A empresa foi fundada por Franceso Illy e seu filho, Ernesto, em Trieste, na Itália, em 1933. Hoje, a marca é dirigida pela terceira geração da família. Em 1950, com a expansão da empresa e aquisição de produtos tecnológicos, a illycafè passou a vender cafés moídos para uso doméstico. E a partir de 1974, a marca começou a trabalhar com cafés em doses individuais para a preparação de expressos. O negócio se expandiu, levando cafés comuns, expressos e em grão para o mundo inteiro. A marca, reconhecida mundialmente, possui 160 unidades, distribuídas em 34 países.

Shopping promove descontos na Semana do Cliente

No dia 15 de setembro é comemorado o Dia do Cliente e, para presentear o consumidor, o Shopping Bougainville preparou uma semana cheia de promoções. Entre os dias 11 e 17, acontece a Semana do Cliente e as lojas participantes da ação são de diversos segmentos como vestuário, eletrônicos, acessórios e alimentação. Entre as lojas que já confirmaram adesão à campanha estão: Antônio Fernando Joalheiros, Bio Mundo, Brasil Cacau, Inhaí?, MP Home, Smart, Salão de Beleza Char.Mê, entre outras. A Havanna que também está participando da campanha, conta ainda com a promoção Mês do Alfajor. Na compra de uma caixa de alfajor, a segunda sai com 40% de desconto e escolhendo três alfajores, o consumidor ganha a 4ª unidade. O horário de funcionamento é de 10 às 22 horas de segunda a sábado e domingos e feriados, de 14h às 20 horas.

Pilotos visitam polo aeronáutico em fase de construção em Aparecida de Goiânia

Cerca de 40 pilotos de avião profissionais visitaram, no último dia 1º de setembro, o canteiro de obras do Antares, polo aeronáutico que está sendo construído em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. Muitos deles, que já conheciam o local do alto, puderam conferir em solo vários detalhes desse mega empreendimento, que será o maior do Centro-Oeste. Capitaneado pelas empresas goianas Tropical Urbanismo, Innovar Construtora, CMC Engenharia, BCI Empreendimentos e Participações e a RC Bastos Participações, o empreendimento vai ocupar uma área de 209 hectares e deve atrair empresas de táxi-aéreo, serviços aeromédicos, manutenção em aviões, logística, operadoras de aviação regional, aviação agrícola, hangaragem e escolas para formação de pilotos.

Tramontina apresenta diferentes soluções para o setor supermercadista na SuperAgos 2022

Considerado o principal evento voltado ao varejo da região Centro-Oeste, a Feira SuperAgos recebe, pela primeira vez, a Tramontina. Em ritmo de retomada, novas perspectivas norteiam a 19ª edição, que deve oferecer oficinas e palestras, possibilitando, também, novos negócios. No stand da marca, a Tramontina deve apresentar mais do que seus produtos - panelas, talheres, facas, garrafas térmicas, itens da linha churrasco e porcelanas -, mas as diversas soluções que oferece para os clientes supermercadistas. Entre elas, a equipe de vendas e trade marketing dedicada ao canal Autosserviço, o planejamento estruturado e as soluções de PDV conforme o perfil e cluster de cada loja. Soluções essas que passam pela ampliação do relacionamento com o cliente, potencializando estratégias de desenvolvimento dos negócios.

Vendas de seguros para equipamentos agrícolas do Bradesco crescem 44% em Goiás

A Bradesco Seguros registrou um crescimento de 44% em vendas de seguros para Equipamentos Agrícolas em Goiás no primeiro semestre de 2022, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em alta, o segmento fechou o semestre da seguradora com um volume superior a 20 mil itens segurados – no total – e prêmio na ordem de R$ 110 MM, o que representa um crescimento de cerca de 57% em relação mesmo período de 2021. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul respondem por quase 70% das vendas do segmento na Bradesco Seguros, o que acompanha o mapa da cultura de grãos no país. A seguradora espera fechar o ano de 2022 com um crescimento de 30% em relação ao ano de 2021. Esse resultado também é reflexo do aumento das vendas de máquinas agrícolas: houve um crescimento de 35,1% em abril deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Florata Condomínio Floresta terá segunda fase

(Foto: Paulo Dourado)