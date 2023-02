Empresas & Produtos - 03/02/2023

Shopping Republica inaugura o Estúdio Tik Toker em Goiânia

Estúdio para fotos e vídeos com cenários inspirados nas séries campeãs de audiência mundial (Foto: Divulgação/Shopping Republica)

O Shopping Republica inaugurou o Estúdio Tik Toker para os visitantes gravarem vídeos ou tirarem fotos gratuitamente em cenários inspirados nas séries mais assistidas e comentadas dos últimos tempos. A ideia é oferecer a oportunidade dos consumidores mergulharem nos universos das suas séries favoritas em espaços temáticos com elementos que vão fazer os fãs se sentirem parte das cenas icônicas protagonizadas por seus personagens mais queridinhos. O Estudio Tik Toker Shopping Republica está aberto para visitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e sábados das 9h às 16h. O Shopping está localizado na Avenida República do Libano, 1463, Setor Oeste.

Aqualis Soluções abrirá centro de treinamento para profissionais de lava a jatos em Goiânia

Aqualis vai disponibilizar treinamento para profissionais da área (Foto: Divulgação/Aqualis)

Empresa do ramo de limpeza de frotas e higienização de indústrias que manipulam alimentos, a Aqualis Soluções inaugura no próximo mês de maio, em Goiânia, seu próprio centro de capacitação em estética automotiva. É um espaço destinado a profissionais do car care (lavagem de veículos com alto grau de detalhamento). O local funcionará como lava a jato escola, onde técnicos da Aqualis ensinarão a manusear os produtos distribuídos pela empresa para, assim, obter a maior eficiência possível na limpeza dos veículos. O centro de treinamento funcionará na nova sede da Aqualis Soluções, no Setor Goiânia 2. O complexo tem 2.500 m² de área construída, erguido com investimento superior a R$ 8 milhões. Com esse novo prédio, a empresa terá um espaço de armazenamento equivalente à carga de 20 carretas, podendo movimentar até 1.000 toneladas de material.

Marca goiana Squad For Men amplia público e lança coleção de biquínis

Apresentadora, repórter e modelo internacional Lilian Leite e o modelo Rodrigo Albuquerque. Linha Squad For Women traz opções de biquínis com cores e amarrações variadas com a cara do verão (Foto: Bruno Mardson/Squad For Women)

A marca goiana Squad For Men, conhecida pelas peças de vestuário masculino que tem as sungas como carro-chefe, agora aposta em biquínis e lança a nova coleção Squad For Women. No modelo cortininha, em cores diferentes e várias possibilidades de amarrações, a linha de peças feminias tem variedade para atender aos mais variados gostos. A linha, que tem a cara do verão, traz seis opções de cores: azul marinho, verde aruba, verde militar, terracota, lavanda e preto. O destaque fica por conta das amarrações, com alças mais finas, que permitem brincar com as possibilidades e agradar desde quem prefere um estilo mais básico até as fashionistas. A empresa cresceu no cenário de atendimento virtual, com vendas pelo site e via WhatsApp, e já conquistou mercado não só no Brasil, mas também em países como Estados Unidos, Portugal, Itália, Inglaterra, Irlanda, Maldivas, México, Espanha e Uruguai, entre outros.

Estácio realiza megavestibular com oferta de mensalidade grátis

Estácio realiza megavestibular com condições especiais (Foto: Divulgação/Estácio)

Nos dias 03 e 04 de fevereiro, o vestibular da Estácio estará com condições especiais para quem deseja ingressar em um curso superior da instituição. A promoção inclui ofertas de cursos a partir de R$99,00 ao mês, durante todo o curso, e ainda uma mensalidade grátis na graduação presencial. A Estácio possui mais de 130 cursos de graduação e 300 opções em pós-graduação. Em Goiás, as inscrições para as avaliações presenciais ou online podem ser realizadas pelos telefones (62) 98599-6892, pelo site ou diretamente na sede da Estácio na capital, que fica no Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, Nº 2151, Setor Central.

Shopping Estação Goiânia ganha nova unidade da Petz

Shopping Estação Goiânia recebe unidade da Petz (Foto: Divulgação/Shopping Estação Goiânia)

Para compor as lojas do Shopping Estação Goiânia, a maior rede de pet shop do Brasil, a Petz, chega ao espaço no primeiro semestre de 2023. O local será uma opção para os tutores da região central da capital adquirirem remédios, brinquedos, rações além de garantirem banho e tosa de seus animais de estimação. A rede possui 205 lojas e 17 hospitais em todo o País e tem como diferenciais os serviços de estética e veterinária.

Coca-Cola América Latina anuncia campanha para desafios econômicos e preservação do meio ambiente

Campanha busca reforçar o compromisso de inovar e oferecer novas soluções aos desafios econômicos, Mundo Sem Resíduos e cuidado e a preservação da água (Foto: Divulgação/Coca-Cola)