Empresas & Produtos - 06/03/2023

Os candidatos a adotantes passarão por uma triagem, com entrevista e assinatura de um termo de adoção. É necessário apresentar documento de identificação pessoal completo, comprovante de endereço e ser maior de 18 anos. É importante que todos que moram na residência que receberá o animal estejam de acordo com acolhimento. Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 40 que será destinada para manter a ONG.

O Passeio das Águas Shopping realiza no dia 11 de março, das 13h às 19h, a 20ª edição do Adota Pet, em parceria com a ONG Santuário. A ação acontece na área externa da praça de alimentação e reúne cerca de 40 animais, entre cães e gatos, que em sua maioria não tem raça definida, todos castrados, vacinados e vermifugados.

Além disso, as nascentes fornecem água para os córregos e rios que abastecem as cidades. O viveiro da CRV Industrial oferece uma variedade de mudas nativas, disponíveis para reflorestar as áreas degradadas e também na recuperação de nascentes. Os produtores interessados devem procurar o Departamento de Meio Ambiente da unidade ou falar pelo telefone/whatsApp (62) 62 3337-7818.

O novo projeto já tem cadastrado 14 propriedades rurais que serão beneficiadas. As nascentes de água devem ser arborizadas, já que elas são de vital importância no meio rural, servindo para abastecer represas, saciar a sede dos animais e oferecendo suporte à irrigação das lavouras.

A CRV Industrial desenvolve, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Itapuranga, o Projeto Plantando Água, que já doou mais de 2.500 mudas nativas do Cerrado, em Carmo do Rio Verde. A ação inicia com a recuperação de quatro nascentes do município.

Na última quarta-feira (1°), o presidente voluntário da Diretoria Executiva, Pedro José de Santana Júnior, juntamente com conselheiros e diretores da Unimed Goiânia que atuam no Instituto, receberam representantes de entidades que foram parceiras em 2022 para homologação de doações realizadas e destinadas às pessoas assistidas por elas.

A Conferência Catedral Business chega à segunda edição presencial nos dias 10, 11 e 12 de março e reúne, em Goiânia, nomes que vão compartilhar experiências de sucesso com quem deseja crescer no mundo dos negócios. A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita pelo site oficial https://www.catedralbusiness.com.br.

O projeto se alia a outras entregas da Pininfarina, como a torre de controle do Aeroporto de Istambul, condomínio de luxo Ferra, em Singapura, Sixty6 Tower no Chipre, Yachthouse em Balneário Camboriú, Cyrela by Pininfarina em São Paulo e outros produtos.

O DNA goiano estará presente por meio da City Soluções Urbanas e da O.M. Incorporadora. As empresas, responsáveis pela vinda do inovador centro comercial ao Brasil, executarão as obras com o requinte aplicado em outros projetos icônicos na capital.

O empreendimento comercial leva a assinatura exclusiva de um dos principais estúdios de design do mundo, a Pininfarina. O escritório italiano de design luxuoso, com experiência de mais de 90 anos, é responsável por projetos para marcas de alto padrão como Ferrari, Rolls Royce, Porsche e Maserati, além de outros trabalhos distribuídos e premiados pelo mundo.

A EBM inaugurou o decorado do The Sun LuxuryStyle, empreendimento de luxo com vista para a Praça do Sol, no Setor Oeste, em Goiânia. O projeto foi assinado exclusivamente pela arquiteta Juliana Meda, de Londrina, no Paraná, que apostou em uma identidade visual única, com requinte e atmosfera familiar.

Com 445m², o layout é clean, os ambientes são amplos e podem ser integrados, com estar, jantar, cozinha, adega, sala de TV, escritório e quatro suítes, entre outros espaços. A paleta de tons neutros varia entre o bege, o branco e o preto, e a madeira predomina em todos os ambientes, garantindo mais aconchego e um visual mais caloroso.

Destaque para a iluminação intimista, o mobiliário de design assinado, com a presença do banco Marquesa, de autoria de Oscar Niemeyer e sua filha Anna Maria, o mix de texturas e a valorização da vista para um dos mais tradicionais cartões-postais da capital goiana. O decorado do The Sun está localizado na Rua 13, esquina com a Rua João de Abreu, no Setor Oeste.