Empresas & Produtos - 07/02/2023

Dia 12 13h – abertura do espaço 14h – Show Infantil - com Banda Lupa Kids 15h30 – Desfile infantil de fantasias 16h – Oficina de máscaras 17h – Oficina de Chapéu 18h – Oficina de Balangandã 19h - Encerramento

No dia 18 de fevereiro, sábado de Carnaval, a partir das 17h30, a cantora Erika Rodrigues fará apresentação na Praça de Alimentação. No repertório, músicas e marchinhas tradicionais.

A programação segue até as 19 horas com apresentação da banda infantil Lupa Kids, distribuição de pipoca e algodão doce, presença de personagens lúdicos, diversas oficinas infantis e desfile de fantasia para crianças de 2 a 10 anos de idade. Para brincar nas oficinas, basta fazer a inscrição no local, com antecedência de 30 minutos antes do horário de início da atividade. As vagas são limitadas. Para participar do desfile, é preciso que o responsável pela criança faça a inscrição no site.

O Goiânia Shopping abre-alas para o Carnaval e realiza mais uma edição do tradicional bailinho infantil, aberto a todos os foliões mirins interessados. O Bloquinho Me Leva Goiânia acontece no dia 12 de fevereiro, a partir das 13 horas, no espaço temático que será montado no Piso 1. A participação é gratuita.

A primeira sessão do CineMaterna Flamboyant 2023 acontece na próxima quarta-feira (8) e terá 10 ingressos grátis para as primeiras famílias com bebês de até 18 meses que chegarem no cinema. As cortesias serão distribuídas 30 minutos antes da exibição do filme de estreia da sessão, “O Pior Vizinho do Mundo”, às 14h10.

A sala de cinema será adaptada ao público, com áudio em volume reduzido, iluminação leve e temperatura amena, além de ser equipada com trocadores abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente. As famílias também poderão estacionar os carrinhos de bebês próximos à entrada da sala de cinema.

A sessão ocorrerá na Cinemark do Flamboyant Shopping Center - Piso 3 e contará com uma equipe de voluntárias, todas mães, que vão auxiliar e acolher o público. Os ingressos gratuitos são limitados a uma unidade por bebê.

Sinopse

O roteiro conta a história de Otto Anderson, um viúvo rabugento que é muito apegado ao modo de vida que estabeleceu para si. Quando uma família jovem e cheia de vida se muda para a casa ao lado, ele conhece a perspicaz e grávida Marisol, e eles desenvolvem uma amizade improvável que vai virar seu mundo de cabeça pra baixo.

O filme foi escolhido via enquete no site do CineMaterna e traz no elenco o celebrado ator Tom Hanks, além das atrizes Mariana Treviño e Rachel Keller.

Serviço: Sessão de estreia do CineMaterna no Flamboyant

Data: 8 de fevereiro, às 14h10

Filme escolhido em enquete: “O Pior Vizinho do Mundo”

Gênero: comédia, 120 minutos, 14 anos

Local: Cinemark Flamboyant Shopping Center – Piso 3

Preço das sessões: o valor do ingresso é o mesmo praticado nas sessões normais do Cinemark

Próximas sessões CineMaterna Flamboyant 2023

29/03/2023 - quarta-feira, às 14h10

26/04/2023 - quarta-feira, às 14h10

31/05/2023 - quarta-feira, às 14h10

28/06/2023 - quarta-feira, às 14h10

30/08/2023 - quarta-feira, às 14h10

27/09/2023 - quarta-feira, às 14h10

25/10/2023 - quarta-feira, às 14h10