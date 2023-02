Empresas & Produtos - 10/02/2023

Bloco do Cerrado espera receber centenas de foliões no pré-carnaval de Goiânia neste sábado

Uma das atrações confirmada o Sambagô Grupo de Percussão difunde a arte do samba e do folclore regional através de blocos de rua pela cidade (Foto: Divulgação/GrupoGiro)

O Bloco do Cerrado integra o pré-carnaval de Goiânia neste sábado (11), a partir das 12h, no Setor Bueno, em Goiânia. O evento oferece banheiros femininos climatizados tipo camarim, açaí para refrescar e repor as energias, quatro atrações com repertório dos ritmos carnavalescos, além de show de rock. O evento também terá uma área externa coberta e com mesas, cadeiras e bistrôs. Não serão feitas reservas de mesas. O Bloco tem espaço para receber cerca de mil foliões. O evento tem um buffet de feijoada completa, os tradicionais petiscos da casa além dos apreciados pastéis QG. Para beber, open bar de Chope Klima, de Brasília, e Itaipava Puro Malte, além de batidas com vodka e gin, caipirinha, energético tropical, refrigerante, suco e água. A concentração começa às 12h no Cerrado, que fica na Avenida T-3, no Setor Bueno. A partir das 17h, o Bloco sai e se desloca pela T-55 até se encontrar com o bloco do Restaurante Cateretê, na Avenida T-2, onde se encerra às 19h. Os ingressos custam R$ 350. Serviço Bloco do Cerrado - Pré-carnaval de Goiânia

Percurso: T-3 / T-55 e T-2

Abadá: open food e open bar Atrações: Liga Joe

Turma da Batucada

Maluê

Percussão Samba Grupo Sambagô

DJ Ferrá Concentração: 12h Encerramento: 19h

Semana do Cinema: Shopping Bougainville tem preço único de R$ 10

Promoção é válida até a próxima terça-feira (14) (Foto: Divulgação/Kasane)

Os ingressos para o cinema do Shopping Bougainville, o Cinemais, terão preço único de R$ 10 nas salas tradicionais 2D e 3D, até a próxima terça-feira (14). O público também poderá aproveitar um combo promocional com pipoca média e dois refrigerantes de 500ml por R$ 29. A ação faz parte da Semana do Cinema, da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Artista plástica goiana ilustra capa do Anuário de Arquitetura da Bahia

Obra de Eloisa Lobo ilustra Anuário de Arquitetura da Bahia (Foto: Divulgação/Kasane)

A artista plástica Eloisa Lobo é a primeira representante do Centro-Oeste a ilustrar a capa do Anuário de Arquitetura da Bahia de 2022/2023, em sua vigésima edição, com uma obra que presta homenagem à terra do Carnaval. O desenho foi a primeira criação da artista desde o seu retorno de uma temporada de pesquisa na Europa, onde passou por cidades da Espanha e França. A obra, que integra a série Ekos, propõe uma representação dos espetáculos com foco nos locais onde eles acontecem, foi intitulada ‘Bonfim e o mar | O elevador e o mar’, e traz dois dos monumentos da Bahia, a Igreja do Bonfim e o Elevador Lacerda. Ela retrata movimentos com o frescor dos azuis misturados com o árido das areias, os encontros, fios que se esbarram e se embaralham. Celebrada no cenário de arte nacional, sua história com a Bahia vem de anos, uma parceria íntima, construída por meio da Tria Galeria de Arte, de Salvador. Como características, as obras da artista trazem traços trêmulos, mas ao mesmo tempo meticulosos e certeiros, as tonalidades são foscas, leves e contemplativas.

WePink inaugura nova loja em Goiânia com presença de Virgínia Fonseca

Virgínia Fonseca participa de inauguração no Passeio das Águas Shopping (Foto: João Victor Retratos)

A WePink inaugurou uma nova loja em Goiânia, no Passeio das Águas Shopping, nesta quinta-feira (9). O evento contou com a presença das idealizadoras Virgínia Fonseca, influenciadora digital e empresária, e da também empresária Samara Pink. A marca é conhecida por inovar o conceito de beleza e realçar a importância do cuidado com a pele.

Pousada de Pirenópolis anuncia parceria para atrair turistas de todo Brasil

Collection Hotels é a nova representante comercial da STAY (Foto: Divulgação/Stay Piri )

A STAY, empresa do segmento de hospitalidade que une hotelaria e locações short e longstay, anunciou uma nova parceria que promete trazer turistas de todo o Brasil para Pirenópolis. A nova parceira, Collection Hotels, representará a STAY Piri Pousada Hotel em cidades como Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Com o aumento da capilaridade, o plano é colocar a pousada do interior goiano como uma das primeiras opções para turistas que desejam conhecer as belezas naturais, históricas e gastronômicas de Pirenópolis. Destino conhecido por turistas da região Centro-Oeste, a expansão deve contribuir para o aumento do reconhecimento nacional da cidade.

Arena Brasal reúne esporte, lazer e gastronomia em Goiânia

Arena Brasal reúne esporte, lazer e gastronomia (Foto: Divulgação/Brasal)