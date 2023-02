Empresas & Produtos - 14/02/2023

O Instituto BRF, associação privada responsável por direcionar os investimentos sociais da BRF, e a Gastromotiva, organização social que oferece formações para profissionais na área de gastronomia, estão com inscrições abertas para o curso online ‘Micronegócios em Gastronomia’.

O objetivo é formar empreendedores na área gastronômica, com ênfase na gestão de micronegócios, no desenvolvimento de produtos e no aperfeiçoamento técnico. As aulas contam com conteúdos teóricos aplicados de forma interativa e atualizados com as demandas do mercado de trabalho empreendedor.

As inscrições estarão abertas até 28 de fevereiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Gastromotiva. O curso para a região Centro-Oeste será ministrado entre 17 de abril e 6 de junho de 2023. As aulas são remotas. Serão abordados temas sobre a atuação do profissional empreendedor no mercado de trabalho gastronômico, estruturação do plano de trabalho, dentre outros.

Para participar, é preciso ter ao menos 18 anos e não possuir nenhum empreendimento. É importante também possuir acesso à internet, disponibilidade de horário para assistir as aulas e renda de até um salário mínimo.

As aulas serão divididas em duas turmas:

Turma 01 – Nacional | Brasil

- 07/03 até 28/04;

Turma 02 - Região Centro-Oeste

- 17/04 até 06/06;