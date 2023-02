Empresas & Produtos - 17/02/2023

O conforto é um diferencial presente nos looks pet, principalmente para as raças que possuem um porte maior ou com mais pelos. Essas roupas possuem uma folga para que o animal fique mais à vontade.

A festa mais popular do País já se estendeu ao mundo animal. Pensando nessa demanda, a lojista Waldirene Glês Bertoldo Martins Silva, ou simplesmente Tia Wal, desenvolveu diversos modelos de roupas temáticas e acessórios para o bichinhos. As fantasias podem ser encontradas na Estação da Moda Shopping, na região da 44, em Goiânia.

Indicadas para crianças com idade entre 3 e 12 anos, as oficinas temáticas estarão disponíveis no Piso 3, exclusivamente nos dias 18 e 19 de fevereiro, sempre das 12h30 às 18h. Para participar é preciso adquirir ingresso, se cadastrar e estar acompanhado por um responsável maior de 18 anos, mediante apresentação dos documentos e assinatura de um termo de responsabilidade.

As temáticas desenvolvidas para as oficinas trazem decoração de máscaras de carnaval, coroas de princesas e capas de heróis, além de tamborzinho de lata, chocalho e lança confetes. O espaço dedicado às oficinas conta com o auxílio de monitores, onde os pequenos são convidados a explorarem a criatividade a partir de materiais como penas, lantejoulas coloridas, cola, glitter e pompons.

O Flamboyant Shopping entra no clima da folia oferecendo uma nova edição de seu Clube Kids – Folia de Carnaval. Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, o evento oferece oficinas temáticas, baile de carnaval, diversão no Expresso Flamboyant e a presença de personagens pelo shopping. O evento conta com o patrocínio da Cicopal.

O Bar Cerrado Cervejaria terá programação especial para o feriado de carnaval, com show da dupla Henrique e Hernane, no projeto Grandes Tributos, e participação especial de André e Adriano. No sábado, o grupo Clube Retrô embala o baile com o Carnaval Retrô e no domingo, é a vez da Liga Joe, com o melhor rock nacional e internacional.

Na segunda-feira (20) a cantora Maíra Lemos & Banda tocam os melhores ritmos carnavalescos. Para quem prefere a pegada do ‘miudinho’, a Roda de Samba do Dimi é a atração de terça-feira, 21, com convidados especiais para a noite.

Localizado na avenida T-3, no Setor Bueno, o Cerrado Cervejaria oferece ambiente climatizado, áreas interna e externa, brinquedoteca, petiscos e pratos à la carte e drinks diversos.

17/02 - Sexta-feira

- Henrique & Hernane convida André e Adriano para Grandes Tributos

- Couvert Masculino: R$ 40 (sujeito a alteração).

- Couvert feminino: R$ 30 (sujeito a alteração).

18/02 - Carna Retrô!

19/02 - Domingo - Banda Liga Joe e VJ Rangel.

- Mulheres têm entrada grátis chegando até 19h30.

- Couvert: R $25.

20/02 - Carnaval com a Maíra Lemos & Banda

21/02 - Roda de Samba do Dimi e convidados