Os vencedores do Prêmio Latino Americano de Excelência e Inovação em PR - Trofeú Jatobá PR no último dia 2 de dezembro. A Fresh PR concorreu entre as agências butique.

Ao todo, o evento premiou agências em 20 categorias distribuídas por quatro verticais, além de uma categoria internacional.

A edição de 2021 do Prêmio Jatobá PR teve ao todo 225 inscrições, com 112 chegando à final. As grandes agências e agências butique, disputaram, respectivamente, com 41 e 46 cases, concorrendo em 10 categorias, com premiações específicas para ambas.

Prêmios

O destaque em agências butique ficou com a Fresh PR, que conquistou os prêmios da categoria Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, com o case “Semana Amazon de Literatura: O evento 100% digital que devolveu os debates literários aos brasileiros durante a pandemia e promoveu a literatura independente do país”; categorias Evento de Comunicação e Projeto Especial, com o case ‘’Alexa e Marie Claire Power Trip Summit, a reinvenção da experiência digital, colocando a inteligência artificial a serviço das mulheres”, case que também foi coroado como Case do Ano. Além das quatro premiações, a Fresh PR conquistou seu quinto prêmio do dia, dessa vez na categoria especial “Agência do Ano” - Agência Butique.

“Receber cinco prêmios, entre eles, a coroação máxima de agência butique do ano, só nos dá mais certeza de que fazemos PR do jeito certo: com propósito. Comunicar é uma arte poderosa, e temos que fazê-la com a missão certa. Com os nossos clientes, como a Amazon Alexa e Amazon Livros - ambos vencedores hoje, a gente consegue levar essa missão pra frente”, diz Ana Beatriz Schauff, sócia fundadora da Fresh PR, agência há 18 anos no mercado.

Todos os cases inscritos por 98 organizações foram avaliados por uma Comissão Julgadora integrada por 66 jurados da área de comunicação.

Prêmio Jatobá

O Prêmio Jatobá é uma realização da GECOM - Grupo de Comunicação Empresarial, integrado pelas empresas Boxnet, Business News, Jornalistas & Cia e Mega Brasil Comunicação. A iniciativa conta com patrocínio da Boxnet, apoio institucional da Abracom, ABC Pública, CONRERP 2a Região e Imax. O Prêmio Latino Americano de Excelência e Inovação em PR é auditado por EXGROUP.



Agência Fresh PR

A Agência Fresh PR nasceu em 2004 com o propósito de transformar e construir relacionamentos. É um trabalho ininterrupto que envolve confiança, estratégia e transparência. A Fresh PR foi premiada pelo Jatobá PR em 2020 e 2021 conquistando cinco novas premiações, incluindo agência do ano. A Fresh PR atende contas como Blau Farmacëutica, desde 2006, a Amazon Alexa e Devices, Amazon Books, Kindle Direct Publishing, Rio Quente Resorts, AppsFlyer, Digital Turbine, Grupo Mega Moda, Novo Mundo, entre outros.