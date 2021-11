Os empresários Rafael Ricardo e Ana Paula Pires inauguraram a La Mucca Gelateria, no setor Bueno, em Goiânia. A dupla aposta na qualidade dos produtos e diversificação nos modelos de atendimento.

Gelatos

Os gelatos são feitos artesanalmente, com ingredientes de altíssima qualidade super frescos, grande parte da matéria prima é de origem italiana. São sorvetes livres de conservantes e gorduras trans.

As receitas são autorais, com textura, cremosidade, e sabores inovadores! Rafael destaca os de pistache, amarena, chocolate 80% cacau, ninho com brigadeiro crocante, banoffee (banana com doce de leite e caramelo), macadâmia com creme de avelã, frutas vermelhas, limão siciliano, entre outros.

O local ainda traz a linha zero açúcar e zero lactose. Ana Paula Pires lembra que são mais de 30 sabores disponíveis.

Atendimento

A gelateria traz mais duas novidades: o estacionamento próprio e o serviço exclusivo de atendimento Drive-Thru.

Serviço

A La Mucca Gelateria está funciona na Avenida T-64 nº 923, setor Bueno.