Goiânia recebe a primeira unidade das famosas pipocas gourmet em formato de Café: "PopCorn Gourmet Café e Bistrô". O investimento é da empresária e chef Elaine Moura e já está aberto ao público. O local escolhido é a varanda do Boulevard Gastronômico do Shopping Buena Vista, localizada no setor Bueno, próximo ao parque Vaca Brava.

O cardápio oferce opções para todos as horas do dia: brunches e happy hour com carta de drinks e vinhos. A casa tem o projeto assinado pela arquiteta Simone Lourenço, que pensou num ambiente de experiências distribuídos em seus 120m2. Além dos mais de 40 quiosques da PopCorn Gourmet espalhados pelo Brasil.

Outros cafés neste formato de loja já estão instalados em Caldas Novas-GO, Guarapuava-PR e Bauru- SP. As próximas paradas deste projeto serão em Anápolis-GO e Belém-PA.

Horários de funcionamento: De segunda à sábado, das 09h às 23h. Domingo, das 09 às 21 horas.

Endereço: Varanda do Boulevard Gastronômico do Buena Vista Vista Shopping - Av. T-4, 466, Loja 106, St. Bueno, Goiânia – GO, Fone: (62) 99486-6746