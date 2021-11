A indústria goiana Marajoara Laticínios conquistou a primeira colocação na categoria Elementos Naturais do Troféu Seriema, entregue na última quinta-feira, 18, pelo Crea Goiás.

O reconhecimento se deve a dois projetos da empresa que contribuem para a preservação da água: a fertirrigação e a biomassa. Com a iniciativa, além de direcionar a água residual purificada com nível de eficiência acima de 90% para irrigação, a biomassa resultante do tratamento de seus efluentes ajuda a nutrir a pastagem de fazendas próximas.

O presidente do Grupo Marajoara, André Luiz Rodrigues Junqueira, recebeu o prêmio das mãos do governador Ronaldo Caiado, durante a solenidade realizada na sede do Crea, no Setor Universitário em Goiânia.