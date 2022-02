O grupo goiano Kurujão acaba de assumir a Rede Moreira de combustíveis e suas cinco unidades localizadas na Av. Mutirão, Av. T-01, Av. T-09, Av. T-02 e na Praça C, em Goiânia. O negócio faz parte da expansão da marca que prevê mais 50 unidades no ano de 2022.

Com um faturamento estimado em 1,2 bilhões no ano de 2021, o grupo está investindo na expansão territorial e de nichos de mercado para os próximos anos, prevendo o crescimento na ordem de 20%. Em posse de 126 postos espalhados por seis estados brasileiros (Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Paraná), a rede possui mais de 2 mil colaboradores diretos e indiretos.

Mudanças

O novo presidente da rede José Amarildo Correia, que iniciou suas atividades em 2021, investiu R$ 2 milhões em reformas e aquisição de frota para coleta e entrega de combustível, assim como um novo planejamento estratégico de profissionalização, redirecionamento de setores, balanços auditados e programa de Compliance.

O grupo ainda fornece, desde setembro de 2021, diesel para grandes consumidores finais, como indústrias, fazendas, PCHs, usinas, empresas de engenharia, entre outros. Além da atuação como transportador retalhista revendedor (TRR). O grupo deixa de ser uma rede de postos de abastecimento, com o propósito de oferecer serviço completo ao consumidor.

“Nosso cliente vai abastecer seu veículo e no mesmo local poderá se servir com uma alimentação de qualidade, adquirir seu lanche para a viagem, cortar os cabelos e fazer a barba enquanto seu veículo é bem cuidado por nossos colaboradores”, ressalta o presidente do Conselho do Grupo Kurujão Douglas dos Reis.

A expectativa para expansão em todas as regiões do país também está sob avaliação e a rede realizou um planejamento de cadeia minucioso, mapeando regiões agrícolas, cobertura das principais malhas viárias de escoamento de grãos, com pontes desde a origem ao porto, além de postos urbanos completos, com oportunidades de receitas agregadas, que estejam dentro do nosso padrão operacional desejado.

Aplicativo

O grupo também aposta em tecnologia, com o desenvolvimento de um aplicativo para oferecer descontos aos consumidores, o chamado “Abastece Kurujão”, que possibilita seu uso nas regiões centrais da cidade.