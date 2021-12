Na semana de 06 a 10 dezembro de 2021, todos os parques e atrações turísticas associados ao SINDEPAT e à ADIBRA, entidade parceira que apoia o evento, abrirão as suas portas para atender pessoas com Deficiência em seus espaços.

O Hot Park é mais uma vez um dos confirmados. Neste ano, sua participação no 11º Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas acontecerá no dia 09 de dezembro, das 9h às 17h.

“Desde 2010, participamos desta iniciativa que celebra a inclusão e acessibilidade. Abrir as portas para um evento como esse é importante e traz uma troca de experiência única, tanto para nós que recebemos como para quem participa. Para receber nossos convidados, teremos voluntários e colaboradores prontos para ajudar a tornar o dia ainda mais divertido e inesquecível”, afirma Munir Calaça, Gerente de Experiência Relações Institucionais da AVIVA.

A expectativa do Hot Park é receber cerca de 2 mil pessoas, sendo a maior parte crianças e jovens, por meio de convite às instituições da região.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover mais inclusão e visibilidade, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado no dia 3 de dezembro. Há mais de dez anos, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques Temáticos e Atrações Turísticas (DNPD) é realizado pelo SINDEPAT, dedicando uma semana inteira ao tema da inclusão.

Agenda

Quinta-feira, dia 09/12 das 9h às 17h

Hot Park – Rio Quente, GO