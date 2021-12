O chef goiano Ian Baiocchi participou da Expo 2020, um das maiores exposições do mundo desde o início da pandemia, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Baiocchi levou a gastronomia artesanal e os sabores do cerrado brasileiro.



O evento teve início deste mês será realizado ao longo dos próximos seis meses. Baiocchi foi convidado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para ministrar um cooking show nesta terça-feira, 7/12, com receitas que representam o bioma do Cerrado.

A ação integra o projeto Gastronomia Brasileira, idealizado pela Apex-Brasil, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e a Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB), e tem como objetivo mostrar a biodiversidade do Brasil, esclarecer a origem e os benefícios dos alimentos produzidos e promover as exportações de alimentos e bebidas do País.

Ingredientes locais

O chef Ian foi desafiado a incluir ingredientes do Cerrado em suas receitas e algo da culinária dos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é evidenciar como é possível usar os alimentos produzidos no Brasil no cotidiano de outros países.

O goiano elaborou um menu composto por bombom de queijo e marmelada de Santa Luzia e baguete com flor de sal como entrada; no prato principal, cupim braseado, com caramelo de banana, tartar de vegetais com couve e farinha de milho; e para a sobremesa a sua tradicional pistachella, feita à base de pistache, com baru caramelizado, crocante de broa de milho e sorvete de milho verde.

O cardápio assinado por ele foi servido a cerca de 50 pessoas, entre jornalistas, influenciadores, representantes de hotéis e restaurantes, chefs que atuam na região.

“A marmelada Santa Luzia é produzida a partir de marmelo. É um produto típico da cidade goiana de Luziânia, anteriormente chamada de Santa Luzia. A marmelada Santa Luzia é um doce centenário goiano, cuja cultura e receita foram transmitidas de geração em geração. Já a castanha de baru é um fruto nativo do Cerrado, da árvore Baru e possui um sabor único e excelentes qualidades nutricionais, rico em vitaminas e muito utilizado para fins medicinais, cosméticos e na culinária brasileira. E o cupim é proveniente da corcova do gado Zebu Brasileiro, é um corte de carne tenro, rico, desossado e marmorizado”, explica Ian sobre a escolha dos ingredientes para o menu.

A demonstração de Baiocchi foi realizada no Pavilhão Brasile a programação ainda contou com uma cozinha de fusão, na qual o chef goiano cozinhou em parceria com o chef do Pavilhão do Chile, e que poderá ser vista nas mídias sociais do Pavilhão do Brasil (@brazilpavilion).

Além de Ian Baiocchi, foram convidados os chefs Rodrigo Oliveira, Thiago Castanho e Guga Rocha, que representarão os outros biomas do Brasil. O cooking show sobre o Cerrado é o segundo a ser realizado no evento.

A primeira convidada foi a chef Luciana Berry, que fez a apresentação do bioma do Pantanal. A programação ainda conta com apresentação de música e dança típica e as paredes do pavilhão do Brasil foram iluminadas com imagens e vídeos do Brasil.

“A Apex-Brasil selecionou chefs emblemáticos da gastronomia brasileira e o chef Ian Baiocchi foi escolhido pela sua representatividade, qualidade do que prepara e experiência com ao bioma Cerrado, onde possui diversos restaurantes de renome por todo o Brasil”, afirma Rafaela Albuquerque, gestora do projeto Gastronomia Brasileira. “É uma grande honra representar o Brasil, representar o Cerrado, que é a nossa casa e é um lugar tão infinitamente rico. A ideia é mostrar para todos o quanto os alimentos do Cerrado proporcionam experiências culinárias únicas”, afirma Ian.

Investimento

A Expo 2020 Dubai teve um investimento de US$ 7 bilhões e tem a perspectiva de ser o maior evento da história do Oriente Médio, que abriu suas fronteiras aos turistas estrangeiros de todo o mundo. Todos os visitantes deverão estar vacinados ou apresentar um teste PCR recente com resultado negativo para Covid-19.