Opus Incorporadora promoveu no último dia 12, no Cartório Silva, em Goiânia, um casamento comunitário para funcionários que desejassem realizar a união estável com seus parceiros. Oito casais aproveitaram a chance. “O casamento é o sonho de muitos casais, principalmente das mulheres, e envolve gastos que nem sempre as pessoas podem ter. Então quisemos proporcionar esse benefício para os nossos colaboradores”, destaca Igor do Prado, diretor administrativo da empresa.

Além de poder desfrutar do casamento no civil, sem custos, os casais também foram presenteados pela incorporadora e puderam celebrar o rito em casa com os familiares. “Como não foi possível realizar uma festa coletiva, em virtude da pandemia, a empresa entregou para cada casal um kit com bolo e doces para que celebrem mais esse importante passo em suas histórias de forma intimista no lar”, conta o diretor.

"Depois de 13 anos juntos"

Uma das histórias é a da técnica de segurança do trabalho que atua em uma das obras da empresa, Deborah Evangelista de Souza Mendes, que conheceu o marido, Leonel Júnior Judith dos Santos Pereira, na escola quando ambos tinham 15 anos, em 2008.

“Quando surgiu a oportunidade, achamos interessante nos inscrever para legalizarmos nosso casamento depois de 13 anos juntos. Estamos muito felizes com esta oportunidade que recebemos!”, destaca ela.

"Topou na hora"

Em um relacionamento há quatro anos, o servente Sadoque Oliveira Monteiro, de 22 anos, também aproveitou a ação da empresa para oficializar a união com Francisca Tatiane Sarmane de Almeida, de 21. O casal é do Pará e ele veio para Goiânia logo após noivar com a moça em busca de melhores chances de trabalho. Há um ano e meio ela também veio para a capital de Goiás e desde então eles estavam morando juntos, no Setor Pedro Ludovico.

“Passamos por algumas dificuldades, conseguimos superar e isso me levou a ter positividade na vida, querer crescer juntos. Então aproveitei essa oportunidade da empresa. A mulher topou na hora e ficamos muito felizes”, destacou Sadoque, que atualmente está fazendo um curso de técnico em segurança no trabalho. “Quero crescer e ter estabilidade na empresa”, ressaltou ele.

Responsabilidade social Opus

O casamento comunitário integra o projeto de responsabilidade social Opus em Ação, que conta com diversas ações realizadas de forma contínua. Uma das iniciativas desse projeto é o evento de cidadania realizado anualmente para beneficiar todos os seus mais de 500 colaboradores, que foi suspenso por conta da pandemia, mas deve retornar ainda no início de 2022 em um formato mais compacto.