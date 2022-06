Ingressos do BBQ Mix entram no terceiro lote

Com apresentação de vários artistas, acontece no dia 3 de julho o festival de carne assada BBQ Mix, no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia. Para os interessados, é melhor não perder tempo já que os ingressos para o evento já se encontram no terceiro lote. As entradas para o churrasco podem ser adquiridas pelo site pelo site nutix.com.br ou fisicamente no Alabama Chopperia, no setor Marista. Estarão no BBQ mix as duplas sertanejas Edson & Hudson e Gian & Giovani com o projeto Boate Azul, Bruno e Marrone, Barões da Pisadinha, George Henrique e Rodrigo, o rei do eletrofunk Wam Baster, Sevenn, Kamisa 10, Os Parazim e Neto e Jr.