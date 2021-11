A marca goiana de vestuário masculino Squad for Men, criada pelos empresários Diego Oliveira e Vanderlan Dias, completa um ano e comemora expansão.

De acordo com a empresa, com vendas on-line e um mix de produtos que tem as sungas como carro-chefe, também já atende clientes nos Estados Unidos, Portugal, Itália, Inglaterra, Irlanda, Maldivas, México, Espanha e Uruguai.

A empresa também lançou recentemente sua primeira coleção de conjuntos, regatas e shorts.

“A ideia inicial era desenvolver peças para um pequeno grupo de amigos, mas nos demos conta do potencial de negócio que havia ali. Nós identificamos uma oferta de produtos muito baixa em contraponto com uma demanda alta e crescente de um público consumidor ativo e exigente. Por isso mesmo nos dedicamos a oferecer um produto com diferenciais, desde as cores, a modelagem, fragrância exclusiva e tudo produzido em fabricação própria”, afirmam os sócios. E o cenário de pandemia iniciado no ano passado acabou se tornando um fator impulsionador para a dupla de empresários empreender.

Cenário favorável

Movimento econômico com grande aumento no país, somente em 2020, o Ministério da Economia registrou a abertura de 2,6 milhões de Micro e Pequenas Empresas (MPEs), cerca de 12,6% em relação ao ano anterior.

Já a Federação Brasileira de Bancos apontou que os Microempreendedores Individuais (MEIs) abriram 10% das contas pessoa jurídica do país no mesmo período. De acordo com levantamento realizado pela fintech Juno, especialista em soluções de conta digital e pagamentos, 60% dos 400 entrevistados afirmaram ter iniciado suas operações em meios digitais e que, desse modo, as redes sociais foram fundamentais para atrair público e manter o relacionamento com os compradores.

“Com a pandemia, houve essa necessidade de estarmos todos mais próximos virtualmente, conectados. Nós, então, lançamos a marca pelo Instagram e concentramos as vendas por meio da rede social e do Whatsapp. Acabamos tendo um retorno muito mais positivo do que esperávamos, o que nos impulsionou a desenvolver rapidamente o site da Squad, o que em pouco tempo gerou um aumento de 85% nas vendas. A nossa aposta sempre foi aliar o visual arrojado no qual acreditamos à qualidade dos produtos e um atendimento igualmente humanizado e democrático para nos aproximarmos do nosso público”, contam.

De acordo com dados da Ebit/Nielsen, ao longo da pandemia, o e-commerce alcançou 79,7 milhões de clientes somente no ano passado no Brasil. Uma alta de 29% no comparativo com 2019. E entre os pontos de destaque estão quesitos como frete grátis e a possibilidade de compras pelo celular.

Nesse contexto, as estratégias on-line da Squad for Men têm se mostrado promissoras para atingir, inclusive, consumidores cada vez mais longe. Da mesma forma em que o delivery para Goiânia foi o pontapé inicial, eles logo estavam fazendo envios para diversos estados brasileiros e não demorou para chegarem as demandas de envio internacional. “Nós tivemos um crescimento muito significativo de encomendas para outros países ao longo dos últimos meses e muito graças à visibilidade que o cenário digital nos proporciona”, afirmam.

Estratégia

Outro recurso no qual os empresários, que também fazem as vezes de modelos vestindo as peças da Squad em algumas coleções, investem é no hábito de repostar as fotos feitas pelos clientes no perfil da marca. “Cada cliente acaba se tornando também um garoto propaganda da Squad e, assim, o nosso esquadrão vai aumentando”, brincam Diego e Vanderlan.