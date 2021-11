BLACK FRIDAY - Em parceria com o Passeio das Águas Shopping, O POPULAR traz nesta sexta-feira, 26, as principais ofertas da Black Friday do local.

A cobertura do evento será realizada - em tempo real - nos tories do instagram oficial do jornal, a partir das 10 horas da manhã, por meio da nossa "Vitrine Digital". @jornal_opopular

"Week"

O Passeio realiza até domingo, 28 de novembro, a “Week Tudoooo! - um exagero de descontos”, a semana de ofertas mais aguardada do ano. Durante esta semana estão sendo oferecidos descontos em segmentos como vestuário, eletrônicos, eletrodomésticos e outras centenas de produtos, com até 70% de desconto nos preços.

Quem fizer as compras no shopping, pode participar do sorteio de um veículo Creta, no valor de R$ 150 mil.

Terá continuidade este ano, as opções de compra online e de retirada a partir de sistemas como drive-thru e armários inteligentes continuam disponíveis para os clientes que preferem acessar o shopping de forma virtual

As vitrines virtuais também estão disponíveis nos sites, redes sociais das lojas e no site do shopping, www.passeiodasaguasshopping.com.br