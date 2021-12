O Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano oferece via iFood, no almoço e no jantar, oito novos pratos criados para serem saboreados em casa. São seis opções pensadas sob medida para a família e duas individuais, desenvolvidas com ingredientes chave da marca, como o frango, filet mignon e claro, a famosa massa artesanal do Abbraccio.

Entre os “piatti di famiglia”, que servem até três pessoas, são três novas combinações com frango:

Pollo e Pasta al Spinacio (R$ 84,90), o clássico spaghetti com tiras de frango grelhado, finalizado com o delicioso molho Alfredo, espinafre e farofa de croutons com parmesão.

Pollo e Fettuccine al Brianni (R$ 94,90), massa ao molho Alfredo com tiras de frango e tomate seco combinados com queijo de cabra tipo buchette, molho burro al limone e, para finalizar, um toque de parmesão.

Pollo Due Formaggi (R$ 99,90), saboroso peito de frango gratinado com mozzarella e queijo de cabra tipo buchette, acompanhado por penne pomodoro.

Há ainda o Pollo e Penne al Pomodoro (R$ 94,90), composto por um filé de frango ao molho Marsala e um filé Brianni, acompanhados por penne pomodoro, ideal para dividir em duas pessoas.

Para quem prefere filé mignon, as opções “família” são o Fettuccine Filet Marsala (R$ 99,90), massa ao molho Alfredo, filé-mignon com prosciutto e cogumelos, finalizados com molho à base de vinho Marsala e um toque de parmesão, e o Mignon e Fettuccine al Pomodoro com Alfredo (R$ 89,90), massa ao molho pomodoro com molho Alfredo acompanhada de filet mignon e um toque de parmesão. Ambas servem até três pessoas.

Porções individuais

As novidades em porção individual são Pollo Marsala (R$ 59,90) peito de frango grelhado acompanhado por prosciutto e cogumelos e finalizado com molho à base de vinho Marsala, e Mignon Brianni (R$ 79,90) filet mignon grelhado coberto com queijo de cabra, tomate seco, manjericão e molho burro al limone.

Os pratos estarão disponíveis somente para entregas pelo iFood, sujeitos à disponibilidade, e não fazem parte do menu dos restaurantes físicos.