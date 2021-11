O restaurante panorâmico do condomínio Escarpas Eco Parque, que está sendo implantando na mais nova região turística de Goiás, no lago Corumbá IV, em Abadiânia adreriu ao movimento de estabelecimentos que oferecem visita guiada à horta, onde os clientes podem até mesmo escolher os alimentos que irão consumir poucos minutos depois.

No restaurante estão sendo produzidas hortaliças como couve, brócolis, alface, berinjela, rabanete, salsa, cebolinha, coentro e rúcula, entre outras. Tudo 100% orgânico e com a supervisão do biólogo, agroflorestor e consultor ambiental Murilo Arantes



“O cultivo ao alcance dos olhos das pessoas tem a ver com a confiança, por ele saber exatamente aquilo que está consumindo. Na pandemia, as pessoas passaram a se preocupar ainda mais com a alimentação e a saúde. Quem fizer uma refeição no restaurante também saberá a procedência daquilo que está comendo”, explica Murilo.

O restaurante panorâmico do Escarpas Eco Parque foi inaugurado recentemente, junto com a primeira fase do empreendimento, e tem a gestão do empresário Rogério Giordani, um dos sócios do conceituado Empório Saccaria.

Cardápio

O cardápio, elaborado pela chef Patt Garcia, prioriza ingredientes orgânicos e proporciona uma grande variedade de pratos elaborados com as hortaliças cultivadas no condomínio. Segundo Murilo, encurtar a distância entre o consumidor final e os alimentos é um dos principais requisitos para uma alimentação verdadeiramente saudável.

Mas a função da horta irá além de atender às demandas do restaurante. Moradores do condomínio também poderão colher hortaliças para preparar refeições em casa.



Cesta de hortaliças

Clientes que visitam o stand de vendas do Escarpas estão recebendo uma cesta com hortaliças selecionadas e que foram cultivadas na horta do local. Atualmente, o empreendimento está na terceira e última etapa de vendas.

As duas primeiras etapas tiveram vendas em ritmo acelerado, totalizando 380 lotes comercializados em menos de um ano. A última fase conta com 90 unidades. As obras têm conclusão total prevista para 2023.

Consumo

Um em cada cinco brasileiros já consome algum alimento orgânico no país, diz uma pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis). Por isso, restaurantes que usam legumes e verduras cultivados em uma horta própria estão conquistando cada vez mais o público atento à qualidade e procedência dos alimentos consumidos.