O Sicoob UniCentro Br promove entre 16/11 e 17/12 a ação “Cooperativa Solidária”, com o intuito de arrecadar cestas básicas, brinquedos, livros infantis e panetone para doar a instituições parceiras da cooperativa e engajar colaboradores e cooperados em prol de um bem comum.

Segundo a cooperativa a ação tem o objetivo de disseminar o 7º princípio cooperativista, o “interesse pela comunidade”.

Doações por débito

Para contribuir com a iniciativa e auxiliar na compra de cestas básicas, os cooperados podem fazer doações, por meio de autorização de débito. Não cooperados também podem participar da ação e melhorar a vida de quem precisa, por meio de doações em dinheiro.

Produtos infantis

Já a doação de produtos infantis será feita pelos colaboradores do Sicoob UniCentro Br. Brinquedos, livros infantis novos ou usados e panetones podem ser arrecadados por meio da ação. Para incentivar ainda mais seus empregados, a cooperativa premiará as agências e departamentos da sede que contribuírem mais com a iniciativa.

O Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br, Raimundo Nonato, ressalta “a campanha Cooperativa Solidária é uma ação tradicional da cooperativa, realizada anualmente. No entanto, especialmente em 2021, devido à pandemia, as pessoas precisam mais do nosso cuidado, então a ação solidária é essencial para a comunidade.”

A campanha abrangerá todos os cooperados e colaboradores dos estados onde o Sicoob UniCentro Br está presente, sendo eles: Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

Cooperativa Solidária – Sicoob UniCentro Br

Data: 16 de novembro a 17 de dezembro de 2021

Doações: débito em conta corrente (cooperados), brinquedos e livros infantis

(colaboradores – agências) e dinheiro (não cooperados)