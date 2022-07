A Secretaria do Trabalho de Aparecida realiza nesta quinta-feira (14) o processo seletivo "Emprega Mais" com 150 oportunidades de trabalho para o Shopping Independência no Jardim Monte Cristo. A seleção será realizada das 9h até às 15h e os interessados devem procurar diretamente as equipes da secretaria que estarão no shopping. As vagas já estão ofertadas no Sistema Municipal de Emprego (SIME).

Segundo o secretário de Trabalho, Jeferson Ferreira, a ação é realizada mensalmente pela secretaria em parceria com empresas do município. “As vagas são disponibilizadas exclusivamente aos moradores de Aparecida que estão em busca de um posto de trabalho. Para a ação deste mês fizemos parceria com cinco empresas diferentes nos ramos de supermercado atacadista, frigorífico, telemarketing e distribuição hospitalar”, diz.

Confira as vagas

Repositor de mercadorias (20 vagas)

Ajudante de carga e descarga (10)

Cozinheiro (1)

Auxiliar de controle de qualidade (1)

Operador de caixa (25)

Atendente de loja (2)

Jovem aprendiz (6)

Auxiliar de prevenção de perdas (5)

Repositor de hortifrúti (1)

Motoristas categoria ‘D’ e ‘E’ (4 e 3 vagas espectivamente)

Auxiliar de deposito (30)

Consultor de vendas (30)

Auxiliar de armazenamento para sexo masculino de 18 a 35 anos (10 vagas)

Requisitos

Não é necessário experiência para os cargos, exceto os motoristas que precisam das categorias "D" e "E" na Carteira Nacional de Habilitação.

O trabalhador maior de 18 anos deve comparecer ao local da seleção com RG, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado.

