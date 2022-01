Economia Empresas têm até 30% da força de trabalho afastada Fieg vai distribuir cartilha com alerta sobre necessidade de reforçar os protocolos sanitários para evitar contágios por Covid ou gripe

Estes primeiros dias de 2022 estão sendo marcados pela lotação de postos de saúde e hospitais com pacientes buscando atendimento médico com sintomas de gripes ou mesmo Covid-19. Isso acaba se refletindo em diversos setores da economia, que chegam a ter 30% do quadro de funcionários afastados por alguns dias. A Federação das Indústrias do Estado (Fieg) distribuirá car...