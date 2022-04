Economia Encontro Nacional de Muladeiros volta a ser realizado em Iporá Depois de dois anos, evento promete movimentar R$15 milhões e atrair público de diversas regiões do País; programação vai até domingo, inclui competições e shows

Depois de dois anos, o Encontro Nacional de Muladeiros volta a ser realizado em Iporá, no Oeste goiano. A 14ª edição promete movimentar R$15 milhões, começou na terça-feira (19) e vai até domingo (24) no Parque de Exposições Agropecuárias da cidade. Considerado o maior encontro de mulas do mundo, o evento reúne 150 comitivas. Entre os participantes, está o governador R...