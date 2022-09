Para o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, a expectativa é de que a transferência completa do serviço de distribuição de energia elétrica em Goiás da companhia italiana Enel para a Equatorial ocorra até fim deste ano. A assinatura do contrato de compra e venda da Celg-D foi anunciado nesta sexta-feira (23).

Adriano afirma que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi comunicada sobre a venda também nesta sexta. A partir de agora, diz o secretário, a autarquia terá de validar o documento e fazer um contrato com a Equatorial, que deve passar por consulta pública e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

“Nossa expectativa é de que isso demore dois meses para acontecer. Imagino que Enel e a Equatorial devem atuar em processo de transição nesse período. Até o fim do ano deve ter a saída da Enel. Essa é a expectativa de timing”, disse.

A assinatura da venda da Celg-D ocorreu entre duas empresas privadas e não envolveu o estado ou a União. Adriano afirma que o governo de Goiás acompanhou “dentro do possível”, conversando com as partes envolvidas, principalmente a Enel.

O POPULAR mostrou em abril que a Enel planejava vender a distribuidora em Goiás. Na época, o Itaú BBA foi contratado para trabalhar na negociação e as empresas CPFL Energia, Neoenergia, EDP Brasil, Energisa e Equatorial Energia demonstraram interesse.

Em 2021, a Enel Goiás foi a terceira pior companhia de distribuição de energia do país, entre as 29 empresas de grande porte. O dado consta em ranking divulgado pela Aneel. Os moradores do estado ficaram, em média, 18,75 horas no escuro, enquanto o limite estabelecido pela agência é de 12,58 horas.

Reportagem do POPULAR também já mostrou que, neste ano, a companhia não teria conseguido diminuir o tempo de interrupções e já teria ultrapassado 12 horas. O contrato de regulação prevê caducidade e perda de concessão em caso de descumprimento de metas dois anos seguidos. Um novo relatório da Aneel sobre o tema deve ser divulgado em fevereiro de 2023.

De acordo com Adriano, a definição da Equatorial ocorreu há cerca de 30 dias. Para o secretário, a possível perda de concessão fez com que a Enel se adiantasse para vender a antiga Celg-D.

Adriano afirmou que o estado vai acompanhar de perto o trabalho da Equatorial para que a empresa faça investimentos em melhorias no menor tempo possível. Uma reunião entre membros do governo e a empresa deve acontecer nas próximas semanas.

