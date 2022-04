Economia Enel Goiás descumpre de novo meta firmada com a Aneel Companhia não consegue alcançar as melhorias pactuadas para Goiás em novo plano de resultados e precisa reduzir em 6,07 horas a duração de falhas no fornecimento

A Enel Distribuição Goiás mais uma vez não conseguiu alcançar metas de melhorias no atendimento aos goianos. Em análise do primeiro trimestre de acompanhamento do Plano de Resultados de Continuidade do Fornecimento, que foi firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o órgão identificou que a distribuidora mantém o desempenho abaixo do esperado, inclu...