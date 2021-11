Economia Enel oferece desconto para inadimplentes Negociação com a distribuidora vai até o dia 31 de dezembro, com diferentes condições e redução de valores que pode chegar a 50% do total da dívida

A Enel Distribuição Goiás está com negociação de dívidas aberta com os clientes. Até 31 de dezembro, a empresa promete melhores oportunidades para liquidar as pendências, que aumentaram com a crise econômica durante a pandemia de Covid-19. A ação batizada de Quita Fácil traz condições especiais com descontos, redução de juros e opções de parcelamento. Tem como objetivo e...