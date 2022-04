Economia Enel planeja vender antiga Celg-D Grupo italiano cogita negociar distribuidora goiana, segundo fontes do mercado; valor pode chegar a R$ 10 bilhões, cinco vezes mais do que o pago pela estatal em leilão de 2016

O grupo italiano Enel planeja vender a distribuidora de Goiás, a antiga Celg Distribuição (Celg-D). A informação tem sido ventilada no mercado nesta segunda-feira (25), especialmente após publicação de matéria da Reuters em que fontes com conhecimento do assunto confirmam a movimentação. Porém, oficialmente, a empresa informa que “não comenta rumores de mercado”. O POPULA...