*Atualizada em 23/9 às 8h48

Após reunião que se estendeu pela madrugada desta sexta-feira (23), a Enel fechou a venda da Celg-D para a Equatorial Energia, em negociação no valor de R$ 1,5 bilhão. Conforme documento de Fato Relevante publicado nesta manhã, as partes acordaram, "dentre outras matérias", a aquisição pela Equatorial de 283 milhões ações ordinárias, "representando 99.964% do capital social votante da Celg-D (“Operação”)."

A Equatorial pagará o valor de R$ 1 bilhão e 575 mil e assumirá uma dívida de quase R$ 6 bilhões. O contrato de compra e venda prevê ainda a reestruturação dos empréstimos existentes entre a Celg-D e a Enel e outras sociedades do seu grupo econômico no valor de quase R$ 6 bilhões.

"Por fim, a Companhia declara que, nesta data, não tem a intenção de promover, no prazo de 1 ano, o cancelamento do registro de companhia aberta da Celg-D", declarou Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, diretor financeiro da Equatorial.

A reportagem do POPULAR entrou em contato com a Enel Goiás sobre a negociação e aguarda retorno.

Governador comentou venda

Em vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (23), Caiado comentou a venda da Celg-D e afirmo que, “sem dúvida alguma” também vai cobrar para que a Equatorial “cumpra com o contrato em Goiás” e dê condições para o desenvolvimento do estado.

O governador disse ainda que o processo de venda da Celg para a Enel “garroteou” o desenvolvimento econômico de Goiás, se referindo à negociação como “fraudulenta”.

“Vocês viram que essa foi uma venda fraudulenta, até porque Goiás ficou com a dívida no tesouro de 12 bilhões de reais que nós goianos ainda temos que pagar. No entanto, o governo recebeu apenas um bilhão e 100 milhões de reais”, declarou.