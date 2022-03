Economia Enel volta a registrar prejuízo, mostra balanço de 2021 Distribuidora tem o segundo resultado negativo em Goiás desde que assumiu a antiga Celg-D; entre os motivos, está o aumento da dívida

A Enel Distribuição Goiás voltou a ter prejuízo, o segundo desde a privatização da antiga Celg-D, em 2017. O relatório econômico-financeiro de 2021 mostra que a distribuidora teve resultado negativo de R$ 118,284 milhões. Isso mesmo com incremento tanto no número de clientes efetivos faturados (2,4%) quanto no consumo de energia (1,9%) no ano passado em relação à 2020, ...