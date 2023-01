Economia Entidades do agro goiano voltam a expor insatisfação com governo Definições da gestão estadual sobre alíquotas da chamada taxa do agro e fim de convênio com o Fundepec reacendem reclamações

Representantes de entidades do agronegócio goiano mantém sua insatisfação com a contribuição sobre produtos agropecuários, cujas alíquotas foram divulgadas na sexta-feira (30), data em que foi publicado o decreto estadual que estabelece o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). Além disso, tem repercutido mal no setor o fato de que o governo de Goiás não reno...