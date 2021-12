Economia Equipe econômica quer blindar Orçamento contra gastança de Bolsonaro Economistas de fora do governo, porém, são céticos quanto à capacidade da equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) de barrar as pressões

Após a aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios, que vai abrir um espaço adicional de R$ 106,1 bilhões no Orçamento, a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro (PL) quer trancar o cofre com um "cabo de aço", na tentativa de atravessar 2022 sem risco de farra eleitoral. Embora as despesas estejam limitadas pelo teto de gastos, agora ...