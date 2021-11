Economia Escassez de insumos ameaça safrinha de milho em Goiás Com queda na oferta, produtores locais já enfrentam dificuldade para comprar fertilizantes e defensivos, o que pode prejudicar o desempenho da lavoura

A redução na oferta mundial de matérias-primas para a fabricação de fertilizantes e defensivos agrícolas já assombra a agricultura goiana. A curto prazo, o problema já ameaça o desempenho da safrinha de milho, a ser plantada no início do próximo ano. A escassez dos insumos fez os preços dispararem no mercado, o que elevou significativamente os custos de produção nas l...