A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) oferece nesta quinta-feira (17), em Goiânia, uma aula experimental sobre Gestão de Pessoas e Sucessão em Empresas Familiares. O evento acontece em parceria com a escola de negócios para executivos de alta liderança, ISE Business School, de Barcelona, na Espanha.

Com mediação do professor Cesar Bullara, a sessão aborda o caso da empresa Tessile Milano. A aula, que é exclusiva para associados, acontece das 18h às 20h30 na sede da Ademi, que fica na rua T-53, nº 297, no Setor Marista. Após a confirmação, o participante recebe um material para se preparar para a sessão.

A ISE Business School enviou profissionais diretamente de Barcelona para a aula desta quinta. A sessão tem 30 vagas e os associados interessados devem realizar inscrição na secretaria da Ademi-GO. A empresa de Barcelona é uma escola de negócios com atuação na área de direção e gestão, com objetivo de situar pessoas que estão no centro das organizações diante de seus desafios.

A aula conta a história de Andrea, executivo da Tessile Milano há vários anos. Atualmente, ele ocupa a posição de diretor de vendas nacionais e internacionais. Após uma reunião com o presidente e dono da empresa, Andrea ficou preocupado e está pensando seriamente em aceitar uma oferta. A sessão vai debater a melhor solução para Andrea e convida os participantes a ajudarem na tomada de decisão.

