As inscrições para os cursos técnicos de nível médio nas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) estão abertas até o dia 3 de janeiro de 2023. No total, são ofertadas 655 vagas nas áreas de tecnologia, marketing e empreendedorismo para alunos com mais de 16 anos e ensino fundamental completo.

Os interessados podem acessar o site do projeto ou realizar a inscrição presencialmente nas secretarias das unidades das EFGs em Goiânia, Aparecida de Goiânia ou Santo Antônio do Descoberto. Os cursos são gratuitos e as escolas oferecem todos os materiais necessários.

É importante que o candidato tenha em mãos a documentação pessoal para preencher o formulário. Em caso de dúvidas, ele deve acessar o edital ou, ainda, entrar em contato com a secretaria da escola na qual deseja se inscrever.



O candidato deve escolher entre modalidade presencial, com 415 oportunidades, ou de Educação a Distância (EaD), com outras 240; e entre as unidades José Luiz Bittencourt, em Goiânia, Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, e Sarah Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno de Brasília.

A distribuição de vagas foi planejada para suprir as principais carências do mercado de trabalho de tecnologia e inovação em Goiás. As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) são uma iniciativa do Governo de Goiás, geridas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).



Confira todos os cursos técnicos de nível médio ofertados pelas EFGs:



Técnico em Desenvolvimento Web Mobile

Carga Horária: 1.440h

Modalidade: EaD

Com encontros presenciais aos sábados



Técnico em Empresas Digitais

Carga Horária: 960h

Modalidade: EaD

Com encontros presenciais aos sábados



Técnico em Aprendizado de Máquina

Carga Horária: 1.440h

Modalidade: Presencial

Turno: Noturno



Técnico em Marketing e Mídias Sociais

Carga Horária: 960h

Modalidade: Presencial

Turno: Noturno



Técnico em Economia Criativa

Carga Horária: 960h

Modalidade: Presencial

Turno: Noturno

